"L'Altro Abruzzo", incontro con l'autore Luciano D'Angelo

Torna anche quest’estate a Casalbordino l’ormai tradizionale appuntamento con le serate letterarie dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo.

Il primo incontro sarà sabato 6 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Furii in via Orientale. L’appuntamento è alle ore 21 con la presentazione del libro fotografico “L’Altro Abruzzo” di Luciano D’Angelo. Dialogheranno con l’autore la giornalista Maria Rosaria La Morgia, Alba Simigliani dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo e il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci. L’incontro è patrocinato dal Comune di Casalbordino e organizzato in collaborazione con la scuola di musica Fonderie Sonore e Nuova Arcadia – Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, che ringraziamo.

L'Altro Abruzzo è un progetto "messo in piedi con una lunga ricerca sul territorio di storie e personaggi, straordinari dal punto di vista personale e umano – ha spiegato l’autore - Questo lavoro restituisce dignità a figure che sembrano uscite dalla fine dell'800”. Un lavoro corale a cui hanno contribuito Alessandro Antonelli per la parte grafica, Claudio Valente per i testi e il foto-editor Lello Piazza. Il frutto di questo insieme di persone ed esperienze è stato prima un libro e successivamente anche una mostra che raccoglie 47 immagini, esposta anche all’Aurum a Pescara

I prossimi appuntamenti saranno il 20 luglio con la presentazione del romanzo giallo “M’avanza un cadavere” di Natalfrancesco Litterio, presso l’Hotel Calgary sul lido di Casalbordino, e il 6 agosto con la presentazione del libro “La costa dei trabocchi tra il Feltrino e il Sangro” di Rocco Cuzzucoli Crucitti e la prefazione di Aurelio Manzi, sempre presso l’Hotel Calgary.

Associazione Culturale Nuovo Umanesimo