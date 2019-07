II ritorno delle passeggiate culturali a Vasto

Sabato 29 giugno, é stata organizzata da Madrecultura, una passeggiata culturale che ha condotto i presenti alla scoperta dei tesori antichi della meravigliosa Vasto.

I partecipanti sono stati più di 30. Molti turisti che sono rimasti entusiasmati. Sono state visitate le chiese di S. Filomena, S.Teodoro, il giardino Genova Rulli e la torre Diomede Del Moro. Ed in più, in via del tutto eccezionale è stato possibile visitare il Palazzo Del Greco-Vallone con annesso giardino.

Il Presidente di Madrecultura Gianluca Casciato ha affermato: "Siamo soddisfatti per il grande riscontro avuto in questa prima passeggiata di quest'anno. Ne seguiranno altre nei prossimi mesi per far ammirare questi luoghi a vastesi e turisti. La conoscenza della storia locale aiuta quel processo di radicamento nel territorio e comprensione del territorio in cui si vive che non deve trascendere in becero campanilismo. La storia cittadina è altresì importante per ognuno di noi perché ci aiuta a costruire una rinnovata partecipazione alla vita sociale del territorio".

Il presidente dell'associazione Vigili del Fuoco in congedo di Vasto, Antonio Ottaviano: "Grazie a tutti i partecipanti e a tutti i volontari delle due associazioni che con il loro lavoro hanno permesso la riuscita di questa prima passeggiata stagionale. Spero di essere riuscito a trasmettere ai partecipanti la mia passione per la storia di Vasto. I turisti hanno molto apprezzato".

Ci saranno altre camminate culturali che porteranno alla scoperta di questa città incantevole che non smette mai di stupire!