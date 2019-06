'Buon 19° compleanno Baja Village!': party con il top dj Federico Scavo

Buon compleanno Baja Village!

La 19^ 'candelina sulla torta' della discoteca di Punta Penna sarà celebrata con un nuovo entusiasmante party.

'Guest star' il top dj Federico Scavo per l'appuntamento di sabato 29 giugno, il secondo ufficiale della stagione 2019 aperta la settimana scorsa con una serata di grande coinvolgimento. Federico Scavo, ormai affezionatissimo al Baja, indicato tra le sue 'mete di lavoro' preferite, è un nome gettonatissimo a livello nazionale ed internazionale, grazie anche alle sue riuscite collaborazioni con i ‘grandi della console’. Produttore di successo, può vantare una miriade di premi e riconoscimenti (come quelli ottenuti al Dance Music Awards). Conta nel suo palmares ottime produzioni discografiche e nelle chart mondiali la sua presenza non è certo un’eccezione...

Per le migliaia di “appassionati di Baja Village”, insomma, c’è sempre il meglio… “in pista e nell'aria”.

Oltre a questo, spazio all'animazione, all'”Innhero Party” con gadget del brand, il tutto con le parole d’ordine che continueranno ad essere divertimento e soprattutto sicurezza nel locale a due passi dalla riserva naturale di Punta Aderci di Vasto, autentico punto di riferimento per il divertimento del sabato sera estivo nel territorio. Su questo piano ecco i ‘servizi navetta’ organizzati ed incrementati dalla direzione per accompagnare i giovani a ballare (infoline 327.7907009), quelli di controllo con annessa videosorveglianza e la presenza degli 'Angeli del Baja', capitatati da Patrizia De Rosa, nell'obiettivo di serate dal divertimento sano per tutti i presenti.

Un ringraziamento, poi, dai titolari del locale della famiglia Iacovitti, va alle forze dell'ordine e della security.

“Vi aspettiamo per festeggiare insieme il nostro 19° compleanno!”, dicono, infine, al Baja Village.

Info serata: 389.1910111 e 389.4433008

www.bajavillage.com Facebook: Baja Village