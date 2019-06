Eventi dell'estate vastese, oltre cento gli appuntamenti

I concerti di Jovanotti (17 agosto), Goran Bregovic (31 luglio), The Legend of Morricone (29 luglio), Sergio Cammariere (24 agosto), la Notte bianca (20 luglio) e la Notte rosa (8 agosto), ma anche il Festival del Cinema (dal 30 luglio al 2 agosto) e tante altre manifestazioni. Sono oltre cento gli eventi che animeranno l’estate vastese tra arte, sport e cinema. Il calendario completo è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare.

“Siamo pronti a vivere una stagione ricca di appuntamenti”, ha esordito il sindaco Francesco Menna, “il calendario che l’amministrazione comunale ha organizzato, grazie alla collaborazione incessante delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati è utile non solo ad allietare le calde serate estive, ma anche a far conoscere il nostro territorio, le sue bellezze e la nostra comunità”. Agli eventi ludico-ricreativi si sommano quelli culturali.

“Abbiamo 50 appuntamenti, molti dei quali spalmati in più serate”, dice l’assessore alla Cultura, Giuseppe Forte, “sono eventi pensati valutando le poche risorse del bilancio”.

Tanto spazio all’arte con “Gernika” di Sofia Gandarias, la mostra, itinerante che in Italia ha già interessato Firenze, Roma e Fermo; il Premio Vasto d’Arte Contemporanea, Art in the Dunes e per i più piccini Estarte, progetto nato dall’idea di sollecitare nei bambini, dai 6 ai 12 anni, la curiosità di avvicinarsi “giocando” all’arte. Musica con i Concerti di mezzanotte, Bagg alle Terme Romane e Musica antica nel chiostro Istonio e chiesa del Carmine, rassegna concertistica Le note dell’Assunta, Musica napoletana e poi il Toson d’Oro, Scrittori in piazza, Book and Wine, e tanto altro, tutti ad ingresso gratuito”. Posticipati al 23 agosto, per ragioni di sicurezza, i fuochi pirotecnici tradizionalmente in programma il 16 agosto.

“Non è un cartellone, ma un cartellino che potrebbe soddisfare il palato di qualche paesino dell’entroterra Vastese, non certo quello dei nostri concittadini che da tanti anni hanno perso ormai l’abitudine ai grandi eventi, non a pagamento, in grado di proiettare Vasto agli onori della cronaca internazionale”, commentano Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro della Lega, “questa è un’amministrazione che spende troppo e male, che disperde soldi per mille rivoli e non è in grado di puntare sul turismo per rilanciare la città”.