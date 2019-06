L’Associazione culturale “Madrecultura”, in collaborazione con l’Associazione “Vigili del Fuoco in Congedo”, è lieta di annunciare che sabato 29 giugno alle ore 17.30 ricominceranno le passeggiate culturali denominate: “L’Altra Vasto”.

La camminata si svolgerà tra le vie del centro storico tra le bellezze artistiche meno conosciute della città. Per l’occasione sarà possibile ammirare luoghi che normalmente non sono aperti al pubblico. Si visiterà la chiesa di S. Filomena, il giardino del Palazzo-Genova Rulli di Via Anelli, la chiesa di S. Teodoro (ex patrono di Vasto), la chiesa della S.S. Trinità e la Torre Diomede Del Moro.

La camminata è giunta alla seconda edizione e visto il grande riscontro di pubblico della passata stagione e visti i tanti messaggi di stima e di incoraggiamento che stiamo ricevendo in questi giorni, si è deciso di riproporre a beneficio dei vastesi e dei turisti questo evento, con la speranza che possa diventare per i prossimi anni, un appuntamento fisso delle estati vastesi.

I visitatori saranno accompagnati dal presidente di “Madrecultura” Gianluca Casciato e dal presidente dei “Vigili del Fuoco in congedo” Antonio Ottaviano, che con la sua passione e competenza impreziosirà il tour con notizie storico-sociali.

La partecipazione all’evento è gratuita. Data la disponibilità limitata dei posti è richiesta la prenotazione obbligatoria. Inoltre, si avverte che alcuni edifici storici presentano lievi difficoltà di accesso e barriere architettoniche. Si consigliano calzature comode.

La cittadinanza è invitata a partecipare.