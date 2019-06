'Il porto sepolto', escursione tra i resti sommersi del porto romano di Histonium

I resti dell’insediamento portuale della romana Histonium sono coperti dalle acque marine prospicienti il centro storico di Vasto per un’estensione di circa 150 m dalla battigia e 600-700 m in direzione Nord/Sud: muri in opera cementizia, laterizia, reticolata, incerta, mista; absidi, nicchie, colonne sono sparsi nei fondali marini ad una profondità accessibile a chiunque sappia nuotare e stare a galla con maschera e snorkel.

Il recente ritrovamento di un rocchio di colonna di epoca romana ha suscitato particolare attenzione sul sito archeologico, venendo di fatto a confermarne l’importanza e la necessità di una seria attività di ricerca e di promozione.

Italia Nostra vuole offrire la possibilità di visitare, con la guida esperta degli archeologi, una delle attrazioni più suggestive del Vastese, fruibile sia in ambiente sottomarino sia presso la battigia.

L'evento potrebbe non avere luogo a causa delle non ottimali condizioni di visibilità (gli iscritti saranno tempestivamente avvisati tramite whatsapp o sms)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Tramite Whatsapp o SMS al 348 3576711 (è preferibile la prima forma di comunicazione).

LUOGO D'INCONTRO

Sabato 22 giugno ore 8,30 alla spiaggetta di fronte al Monumento alla Bagnante, sul tratto pedonale del lungomare: 42° 6'34.71"N 14°43'4.51"E

ACCESSIBILITA'

Si consiglia di giungere da dove termina il lungomare nord a Vasto Marina (ultimo tratto a piedi di ca. 200 m);

EQUIPAGGIAMENTO

Maschera sub con snorkel e scarpe adeguate per la passeggiata (in alcuni tratti il fondale è coperto di ciottoli). E’ sconsigliato l’uso delle pinne, perché intorbidiscono l’acqua, a man o che non si presi particolare attenzioni ai movimenti.

COSTO

Euro 20 (euro 10 per i soci di Italia Nostra). Riduzioni per famiglie e gruppi.

INFO

3483576711