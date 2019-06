'Canti al calar del sole', il tramonto sul mare tra musica e natura

“Canti al calar del sole” è il concerto al tramonto che si terrà sabato 22 giugno alle ore 20 nella suggestiva spiaggia di Punta Penna, all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci.

Promotore dell’iniziativa il Coro Polifonico Histonium che ospiterà per l’occasione il Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese (To).

Lo scorso anno il CPH, ospite del Coro di Rivarolo, ha partecipato alla X edizione dell’“Alborada” (Concerto all’alba) a Ceresole Reale (To), incantevole località all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo appuntamento musicale offrirà l’occasione per far godere, ai coristi piemontesi e agli spettatori, della magica atmosfera del tramonto sul mare.

"Vi aspettiamo numerosi per una serata di musica ed amicizia circondati dalla bellezza della Natura", dicono gli organizzatori.

Appuntamento all'area informazioni della spiaggia di Punta Penna.