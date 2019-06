Festival dello Street Food, l'appuntamento è a Vasto Marina

Da giovedì 20 giugno la coloratissima carovana Typical Truck Street Food farà tappa a Vasto Marina.

Sul lungomare Ernesto Cordella andrà in scena una "quattro giorni all'insegna del sano divertimento a colpi di musica, spettacoli e ottimo cibo da strada", si legge nella nota di presentazione dei promotori.

Il Festival inizierà giovedì 20 e proseguirà fino a domenica 23 con orario no stop dalle 17 alle ore 24.

La passeggiata del lungomare - dicono gli organizzatori - accoglierà 23 simpatici e stravaganti Truck e ApeCar provenienti da diverse regioni d'Italia. Gli Street Chef a bordo dei loro mezzi prepareranno in maniera rigorosamente espressa piatti gourmet on the road. Un evento che gode del patrocinio dell'amministrazione comunale che trasformerà Vasto, per 4 giorni, nella capitale del cibo da strada. Materie prime accuratamente selezionate verranno trasformate, rigorosamente in diretta, in piatti entusiasmanti da leccarsi i baffi. Il Festival dello Street Food sarà caratterizzato anche da occasioni di divertimento: street band, giocoleria e spettacoli itineranti arricchiranno l'evento pensato per il divertimento di tutta la famiglia. Spazio, naturalmente anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

MENU': Sfiziosità di pesce fritto (Nuova Pescheria), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio Capitale), Tiramisù espresso (Cookie Jam), Carciofo alla giudia e fritto alla romana (Domus Carciò), Arrosticini e patate a spirale (Ape Magna), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul'è), Hamburger e Hot-dog gourmet (Food Family), Panino con polpo arrosto (L'Apulia), Polpette della nonna e gnocco fritto ( Surfood), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Arancine in vari gusti (Ohanna), Panuozzo di Gragnano con salumi (Panù), Pasta mantecata nella forma di parmigiano e fritti in vari gusti (I butteri), Puccia Pontina (Streatbacco), Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus), Bombe, ciambelle calde e sfogliatelle (Petriglia dolciaria), Arrosticini di pecora (Bizzi), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Hamburger, hot dog pulled pork (American Chips), Bombette, pucce, focaccia e specialità pugliesi ( Sapori di Puglia) e Hamburger di chianina (Griddled).