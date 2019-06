All'alba di una nuova estate, canti e danze del Coro Stella Maris a Punta Penna

Di nuovo location a Punta Penna per "Solstizio d'Estate", il concerto all'alba per salutare l'inizio della bella stagione.

E' ancora una volta il Coro polifonico Stella Maris di Vasto Marina a riproporre questo evento, andato già in scena, con ottimi riscontri, negli anni scorsi.

Venerdì 21 giugno, il gruppo diretto da Paola Stivaletta, si è esibirà, tra canti e danze, nel prato adiacente la chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna, celebrando il giorno più lungo dell’anno e l’inizio dell’estate astronomica. L'appuntamento è fissato alle 5,10.

"Sicuramente un evento insolito ad un’ora insolita - commentano gli organizzatori - con levataccia per i coristi e per gli appassionati che vorranno godere dell’alba e della splendida vista che si gode dalla chiesetta di Punta Penna. Il resto, come sempre, lo farà la musica".

Saranno protagonisti dell'evento il Coro Stella Maris ed il Coro giovanile Stella Maris.