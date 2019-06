'Incontri al Chiostro': Giancarlo Corvino presente 'Noi abbiamo la mente di Cristo'

Su iniziativa dalla Parrocchia di S. Marco Evangelista e con il Patrocinio del Comune di Vasto, nell’ambito degli “Incontri al Chiostro dell’Estate 2019”, venerdì 14 giugno, alle ore 19, presso il Chiostro del Collegio Arcivescovile (ex Curia), si terrà la presentazione del volume “Noi abbiamo la mente di Cristo – Sapienza umana e sapienza divina in Paolo” (Cittadella Editrice), scritto dal prof. Giancarlo Corvino, laico dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e Salesiano Cooperatore, laureato in Teologia e specializzato in Cristologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

Interverranno, oltre all’autore, anche don Gianni Carozza, docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico Abruzzese Molisano di Chieti e l’Istituto Toniolo di Pescara, e il prof. Luigi Alfiero Medea, giornalista e corrispondente da più di trent’anni del Giornale Diocesano “L’Amico del Popolo”.

Un lavoro originale, incisivo e profondo sul piano scritturistico, ma anche su quello antropologico. I tre interventi approfondiranno il rapporto tra la sapienza umana e quella divina nell’epistolario paolino, soffermandosi in particolare sulla Prima Lettera ai Corinzi e sottolineando che l’ardita espressione “Noi abbiamo la mente di Cristo” (1Cor. 2,16) sia stata messa poco in risalto dagli studiosi.

Verranno poi delineati gli argomenti più importanti sviluppati nelle cinque sezioni del volume: la visione paolina sulla sapienza divina e sulle sue principali caratteristiche; il ruolo centrale della persona di Cristo crocifisso, mediante il quale il credente può accedere alla grazia divina, e la visione sapienziale di Paolo che vede nella persona di Cristo la presenza della Sapienza di Dio nelle sue tre dimensioni: preesistente, storica ed escatologica; l’atteggiamento dell’uomo di fronte al progetto di Dio, vissuto nei limiti della sapienza umana; la nuova situazione del credente che viene a vivere in un nuovo spazio teologico costituito da Gesù Cristo e gli consente di condividere in pienezza la sapienza divina; le principali caratteristiche dell’esistenza del credente, che “è in Cristo”, richiamando il rinnovamento della sua mente, del suo modo di pensare, della sua coscienza e della sua etica.