Spettacolo e calcio nella solidarietà per gli emodializzati di 'Rene e... Arene'

Solidarietà per l'Aned, l'Associazione Nazionale Emodializzati, nell'appuntamento 'Rene e... Arene', organizzato nel fine settimana a Vasto.

Ieri pomeriggio, nell'ambito del programma di iniziative, attori, ex calciatori (con una nutrita rappresentanza vastese) ed arbitri sono stati protagonisti in campo, allo Stadio Aragona, nel triangolare di calcio 'Partita del Cuore', organizzato allo scopo di sostenere le attività del sodalizio.

Con l’organizzazione della Sangro Soccer e l’impegno, in particolare di Elenio Di Filippo e Meuccio Di Santo, in collaborazione, tra gli altri, con Avis e Vastese Calcio, sono stati proposti, oltre al calcio, occasioni di sensibilizzazione sulle malattie renali e la selezione di Miss Italia, sabato sera in piazza Pudente al cospetto di Palazzo d’Avalos, con Valeria Marini (presente anche sul rettangolo verde dell’Aragona) come ‘madrina‘.

Tra i presenti Igor Protti, Bruno Giordano, Dario Marcolin, Giuliano Giannichedda e il campione del mondo nel 2006, il portiere Marco Amelia. E poi i biancorossi Vincenzo Fiorillo, Antonio De Santis, Massimo Vecchiotti, Tommaso Savastio, Tonino Lo Vecchio, Carlo Gaeta, Michele De Foglio, Vincenzo De Guglielmo, Massimo Marconato ed altri ancora, a far festa e a gioire, assieme al pubblico, con attori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Foto di Andrea Marino