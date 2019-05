Musica e appuntamenti consolidati nel calendario vastese degli eventi estivi

'Luci' sul calendario delle manifestazioni estive vastesi, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà locali.

“Un calendario - ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna durante la conferenza stampa di presentazione - pieno di nomi illustri. Fattori che consentono alla città di essere amata non solo per la sua bellezza e per l’enogastronomia, ma anche per gli appuntamenti in programma. Vorrei ricordare – ha concluso Menna – che il costo degli appuntamenti trova copertura anche nell’imposta di soggiorno che ha finalità turistiche ben precise”.

“Si tratta - ha aggiunto l’assessore al Turismo Carlo Della Penna - di una programmazione di qualità che vedrà alternarsi eventi di varie tipologie quasi tutti i giorni. Averla concordata con i soggetti che lavorano nel nostro territorio, come i Consorzi, le Associazioni di Categoria e gli Operatori Turistici e commerciali, è per noi certamente un valore aggiunto, che ci permetterà di raggiungere importanti risultati, ed offrire sia ai turisti che ai residenti una proposta davvero variegata.

Tra i primi eventi più importanti ricordiamo 'Rene e Arene', 'Emporio Armani Sport Tour', un evento organizzato da EA7 Emporio Armani, RCS Sports & Events in collaborazione con la Gazzetta dello Sport e Radio 105; oltre agli ormai consolidati Street Food (di giugno ed agosto).

A luglio, invece, altra manifestazione sportiva con la Pallavolo femminile di Serie A Nazionale, grazie al torneo 4X4 della “Samsung Lega Volley Summer Tour 2019”. Per i più piccoli ci sarà Cartoon Network, che per l’occasione allestirà l’escape room, ossia un gioco di logica ed abilità in cui i bambini, guidati dagli animatori, dovranno usare gli oggetti trovati nel percorso allestito. A seguire, la Notte delle Lanterne, Notte Bianca, The Legend of Morricone, un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano, un viaggio tra le melodie dell’Ensemble Symphony Orchestra, firmato e diretto da Giacomo Loprieno.

Ad agosto, all’Aqualand Arena, si esibiranno i BoomdaBash con Achille Lauro, oltre a Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana. Appuntamento fisso, poi, con la Notte Rosa ed i consolidati Concerti di Mezzanotte ai Giardini D’Avalos, e la Rassegna di Via Adriatica. Torna anche l’attesissimo appuntamento con Musiche in Cortile, che prevede i concerti di Goran Bregovic e Sergio Cammariere, oltre ad un tributo a Dalla, Battisti e Mia Martini con la partecipazione straordinaria di Graziano Galatone dal Notre Dame de Paris.

Tra le novità del calendario 2019 la prima edizione di “Le Piazze della Musica”, in cui dei musicisti locali i giovedì in cui non saranno presenti altri eventi animeranno tutte le Piazze del Centro Storico.

Altra new entry dell’estate 2019 è il VastoCityFest. Iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma ed il Comune di Vasto. Un’importante rassegna cinematografica – Notti Italiane – che vedrà come ospiti qui a Vasto, attori, interpreti e registi di successo del cinema italiano e del grande schermo.

Per il Ferragosto Vastese, appuntamento con i Senza Resa, tribute band del grande cantautore Vasco Rossi, fino ad arrivare all’evento clou dell’anno, il JovaBeachParty, il tour di Jovanotti sulle più importanti spiagge d’Italia”.