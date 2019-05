| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Lunedì 3 giugno alle ore 11, presso l’Aula Magna del Liceo artistico Pantini-Pudente verrà presentato il documentario “Nessun luogo è lontano”, la realtà dei centri d’accoglienza attraverso volti e testimonianze.

Un progetto di integrazione a cura dei progetti SPRAR di Vasto, Carunchio e Guardiagrele.

Il ruolo dello SPRAR punta proprio al coinvolgimento attivo e diffuso delle comunità locali come elemento chiave dei processi di integrazione. Svolge attività di mediazione tra la società locale e i cittadini immigrati, realizzando per quest’ultimi un percorso individualizzato di riconquista della propria autonomia, per una partecipazione attiva sul territorio, un’integrazione lavorativa e abitativa, e il rafforzamento di servizi territoriali a vantaggio delle intere comunità cittadine (autoctone e migranti).

All’evento interverranno, dopo i saluti del dirigente scolastico Anna Orsatti, i sindaci di Vasto, Carunchio e Guardiagrele, Francesco Menna, Gianfranco D’Isabella e Simone Dal Pozzo, Antonio Ariano Barsanofio, Rup del Comune di Vasto, Anna Bosco, assessore all’Istruzione, all’Innovazione e alle Politiche Comunitarie, Lina Marcesani, assessore alle Politiche Sociali, e Simone Caner, direttore del Consorzio Matrix.

Modera l’incontro il giornalista Orazio Di Stefano.