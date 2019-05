'La parola è più dolce del miele', il libro di don Gianni Carozza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tutto ebbe inizio qualche anno fa: da un partecipatissimo intervento alla rassegna Tornareccio Regina di Miele, quando don Gianni Carozza – sacerdote originario proprio del borgo in provincia di Chieti, già parroco della comunità di San Marco a Vasto – conquistò i presenti con una dotta dissertazione sul miele nelle sacre scritture. Un gesto di amore per il suo paese Tornareccio, da sempre capitale abruzzese del miele, ma anche per la parola di Dio, cui don Gianni ha dedicato anni di formazione e ora di insegnamento e approfondimento.

I contenuti di quell’intervento, ripresi, ampliati, sistematizzati e approfonditi, sono diventati il cuore del volume “La parola è più dolce del miele. Le api e il miele nella Bibbia e nella tradizione cristiana”, fresco di stampa per i tipi Edizioni Messaggero Padova.

Il libro sarà presentato domenica 2 giugno a Tornareccio nella sala polivalente “Remo Gaspari” alle 16. Dopo i saluti istituzionali del neosindaco Nicola Iannone, e di Luigi Iacovanelli, presidente dell’Associazione Apicoltori Professionisti d’Abruzzo, interverranno la biblista Rosalba Manes e don Federico Palmerini, della parrocchia universitaria di San Giuseppe Artigiano a L’Aquila. Modera il dibattito Elsa Betti.

Sarà presente l’autore don Gianni Carozza (1977), biblista e presbitero della diocesi di Chieti-Vasto. Dopo la maturità classica ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana e conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Attualmente insegna greco biblico e letteratura giovannea presso l’Istituto teologico abruzzese-molisano di Chieti e scienze bibliche presso l’Istituto superiore di scienze religiose “G. Toniolo” di Pescara. È attivo sia nella formazione biblica sia come animatore di esercizi spirituali