Con la 'Carovana Rosa' è festa a Vasto Marina

L'arrivo della 'Carovana Rosa' segna il primo, significativo abbraccio tra Vasto e il Giro d'Italia 2019.

Intorno alle 20 il lungo 'torpedone' di truck e mezzi che caratterizza la 'corsa rosa', è entrato al centro di Vasto Marina, in viale Dalmazia, per dare vita, nella zona della Rotonda, alla 'Notte Rosa del Giro d'Italia', la manifestazione di festa organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina per dare, di fatto, il benvenuto al 'mondo Giro'.

Musica, balli, animazioni e tanti gadget per il pubblico, dal palco sistemato proprio al di sotto della Rotonda del lungomare, hanno caratterizzato la serata.

Ringraziamenti alla 'Carovana' ed al pubblico presente sono stati espressi dall'assessore allo Sport Carlo Della Penna.

Una festa che ha anticipato l'appuntamento di venerdì mattina con il 'villaggio' del Giro che nel centro storico si animerà dalle 9 in vista della partenza della tappa Vasto-L'Aquila, da piazza Rossetti, fissata poco dopo mezzogiorno .