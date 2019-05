'Notte Rosa del Giro d'Italia', appuntamento alla Rotonda di Vasto Marina

Si chiama "Notte Rosa del Giro d'Italia" l'appuntamento organizzato in vista della settima tappa della 'corsa rosa' Vasto-L'Aquila.

Giovedì 16 maggio, dalle 18 in poi, l'evento, nel giorno che precede la partenza della 'carovana rosa' da piazza Rossetti, la mattina di venerdì 17 maggio, destinazione il capoluogo d'Abruzzo.

“Per l’occasione - ha dichiarato l’assessore allo Sport ed al Turismo, Carlo Della Penna - sono state diverse le iniziative organizzate sul territorio in vista di questa tappa, grazie alle associazioni sportive, e giovedì 16 maggio l’amministrazione comunale ha programmato l’evento finale alla vigilia della partenza dei ciclisti da piazza Rossetti".

Si terrà alla Rotonda di Vasto Marina la “Notte Rosa del Giro d’Italia” con "momenti di spettacolo, musica, animazione e tanti gadget ufficiali in regalo per i bambini e molto altro ancora. Una grande festa per tutti gli appassionati, grandi e piccini!”, conclude l'assessore.