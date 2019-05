Bullismo e cyberbullismo nel Progetto Erasmus con protagonista la Nuova Direzione Didattica di Vasto

La Nuova Direzione Didattica di Vasto, come partner del Progetto Erasmus + 2018- 2020 “Learning to Overcoming Violence Elements” (L.O.V.E.), ospiterà da lunedì 13 a venerdì 17 maggio gli Istituti Scolastici della Turchia, Macedonia, Grecia, Lituania e Polonia con i quali condivide un percorso di ricerca e studio sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Tra le tante attività previste nella settimana italiana si segnala, nella giornata di martedì 14 maggio una conferenza aperta tutta la cittadinanza ma sopratutto a giovani studenti accompagnati dai genitori presso la Sala Aldo Moro di Vasto, alle ore 16. L’argomento della conferenza sarà: “Bullismo e cyberbullismo, un’emergenza sociale” e vedrà gli interventi della Dott.ssa Carmen Fedele, Giudice Onorario del Tribunale dei Minori dell’Aquila; del Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa Manuela Carulli in servizio presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara; della Dott.ssa Renata Ciantra, Responsabile del Servizio di Tutela dei Minori presso il Comune di Vasto. Modererà la Dott.ssa Concetta Delle Donne Dirigente Scolastico Nuova Direzione Didattica - Vasto.

Mercoledì 15 maggio gli ospiti saranno impegnati in un’esperienza di laboratorio di Psicomotricità Relazionale condotto dalla Dott.ssa Rachele Giammario. La psicomotricità relazionale è un’attività di espressione corporea libera e non verbale e non direttiva, che permette di esprimersi in modo creativo e di stabilire relazioni attraverso il contatto e il movimento.

Giovedì 16 maggio il gruppo sarà ospite dell’Università dell’Aquila dove incontreranno in un pomeriggio seminariale la Dott.ssa Marta Prosperi che presenterà una relazione dal titolo “La Prevenzione educativa e azione didattica: la conoscenza del fenomeno bullismo da parte dei futuri insegnanti di scuola primaria” a cui seguiranno le relazioni “Bullismo e scuola” della Dirigente Scolastica Concetta Delle Donne e “Strategie antibullismo per una scuola più inclusiva e sicura” di Rachele Giammario.