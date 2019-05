Il Liceo Musicale 'Mattioli' di Vasto in prima fila per 'La Scuola che Canta'

Sabato 11 maggio torna “La Scuola che Canta”, appuntamento ideato e realizzato dal Polo Liceale Mattioli di Vasto in collaborazione con l'Associazione Regionale Cori d'Abruzzo.

La seconda edizione de “La Scuola che Canta” avrà il punto culminante della propria realizzazione alle ore 18:30 di sabato presso il Palasport Giovanni Paolo II di Pescara. Organizzato un gran concerto, preceduto da un happening formativo che inizierà al mattino della stessa giornata, che unirà i cori dei licei musicali abruzzesi e il Coro Giovanile d’Abruzzo per un totale di circa 300 giovani cantori, tutti diretti dal celebre maestro basco Basilio Astulez.

Un concerto assolutamente da non perdere, in cui la componente spettacolare avrà la maggiore. Infatti il M° Astulez coniugherà l’esecuzione di brani corali dal mood esotico e tropicale con coreografie, danza e l’uso del corpo sul palco. Una dimostrazione di come tantissimi giovani siano interessati e capaci di recepire la musica corale nella sua attuazione formativa nel contesto stimolante, ma impegnativo, dello staging.

Basilio Astulez è noto nel panorama internazionale della musica corale per aver messo al centro della propria carriera di didatta e direttore di coro i giovani, facendone una vera e propria vocazione e stile di vita. Esperto di repertorio corale e vocalità giovanile e infantile, Astulez viene chiamato a tenere corsi in tutto il mondo. Ma la sua grande fama deriva dalla creatività con cui struttura l’esecuzione concertistica, trasformandola in un vero e proprio mix di arti performative davvero suggestive e coinvolgenti.

Con questa iniziativa l’Associazione Regionale Cori d’Abruzzo vuole contribuire in modo importante allo sviluppo e alla crescita della coralità nella nostra regione, scegliendo come target la generazione del futuro per creare e rafforzare l’identità musicale e corale che per secoli ha contraddistinto la nostra cultura.

Capofila tra i partecipanti sarà il suo coro istituzionale: il Coro Giovanile d’Abruzzo, formazione unica nel panorama regionale che include giovani cantori di eccellenza provenienti da diverse città abruzzesi e da diverse esperienze corali e musicali. Con esso il Coro del Liceo Musicale “D. Cotugno” di L’Aquila, il Coro del Liceo Musicale “M. Delfico” di Teramo, il Coro del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto e il Coro del Liceo Musicale “MiBe” di Pescara.