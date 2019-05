Guida Ferrari e Lamborghini al Circuito Internazionale d'Abruzzo ad Ortona sabato 18 maggio

Un esclusivo evento di driving experience, con Ferrari e Lamborghini, si terrà al Circuito Internazionale d'Abruzzo ad Ortona (CH) sabato 18 Maggio 2019 Una manifestazione unica nel suo genere, in cui la Ferrari 488 GTB e la Lamborghini Huracan LP4-610, targate We Can Race, sfrecceranno lungo il tracciato, regalando emozioni indescrivibili a tutti coloro che si ritroveranno al volante. Ma non solo, sarà possibile godere dello spettacolo delle Supercar che rombano in pista anche dalla tribuna ed in modo gratuito, con la possibilità di realizzare foto e video unici.

L'evento si svolgerà dalle ore 09.00 alle 18.00 ed è possibile prenotare il Pass per guidare le Supercar contattando gli organizzatori di We Can Race al 351.84.84.002.

Per ulteriori info sull'evento è possibile consultare la pagina:

https://diventapilota.wecanrace.it/guida-in-pista/esperienza-di-guida-in-pista-ad-ortona/

È possibile vivere gli attimi principali di questa esperienza guardando il seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=Iy0fF4cQeBE&t=16s