Una giornata per 'Fido', l'appuntamento a Vasto Marina

Non c’è niente di meglio di una passeggiata in riva al mare con una bella giornata di sole. Lo sanno bene i nostri amici pelosi che domenica mattina si sono ritrovati, insieme ai loro proprietari, sulla spiaggia di Vasto Marina per dare vita ad una “passeggiata a sei zampe”.

Una ventina i partecipanti che dallo stabilimento “Zio Fiore”, luogo di ritrovo, hanno camminato fino alla statua della Bagnante, nel tratto nord del litorale, per poi fare ritorno al punto di partenza dopo una sosta sul pontile. Oltre a dare vita alla passeggiata i cani si sono cimentati anche in una prova di agility, un percorso ad ostacoli lungo il quale hanno dato prova delle loro abilità e della loro preparazione seguendo le indicazioni date dal padrone.

Non sono mancati premi offerti dagli sponsor per i cani Luna e Lucy che si sono classificati al primo posto ex aequo e un aperitivo finale per i partecipanti.

“E’ stata una bellissima giornata in compagnia dei nostri amici pelosi”, commenta Rosanna Florio, presidente dell’associazione Amici di Zampa che ha organizzato la simpatica manifestazione. La passeggiata in riva al mare è solo una delle tante iniziative promosse dal sodalizio che gestisce il canile municipale di località Maltempo e che negli ultimi mesi è particolarmente attivo nel contrastare gli abbandoni e nel promuovere la sterilizzazione di cani e gatti. Le volontarie hanno anche lanciato una campagna per la raccolta di fondi.