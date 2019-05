Alessandro Siani a Pescara con il “Felicità Tour”

"Felicità", Alessandro Siani a Pescara con il suo nuovo tour teatrale 11 agosto 2019

„ Dopo il grande successo dello spettacolo “Il principe abusivo a teatro” con Christian De Sica, l’attore e comico partenopeo torna in scena con un monologo dal vivo accompagnato dalle musiche del maestro e compositore Umberto Scipione che suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della sua carriera da “Benvenuti al Sud” passando per “Il Principe Abusivo” e “Si Accettano Miracoli” per concludersi con “Mister Felicità”.

“I monologhi saranno l’occasione per poter raccontare non solo il dietro le quinte di queste pellicole ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si propongono come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoccupati.

Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme" . (Alessandro Siani)

INFO: Big Promotion S.r.l.s Tel. 0871.454229 - Mobile: 349.1984432

Biglietti disponibili su Ciaotickets e in tutti i punti vendita Ciaotickets