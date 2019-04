'Fave, pecorino e ventricina' nella scampagnata a Fonte Sant'Angelo

Il 1° maggio, presso Fonte Sant’Angelo a San Giacomo di Scerni, appuntamento con la seconda Scampagnata 'Fave, pecorino e ventricina', organizzata dalla Pro Loco San Giacomo di Scerni.

Dalla mattina alla sera colazione, aperitivi e musica e ci sarà anche una “Passeggiata per San Giacomo” di circa 2 chilometri, alla scoperta delle bellezze naturali del territorio con inizio alle 9,30 (si raccomanda un abbigliamento adeguato, giacca, impermeabile e scarponcini).

A ora di pranzo un appetitoso primo fatto in casa dalle donne socie, con sugo di ventricina, per la gioia e il palato dei buongustai e poi vino, birra e dolci a volontà.

La Pro Loco San Giacomo è un’associazione costituita da volontari, soci che si attivano per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio e del proprio paese. Svolge il suo operato, senza fini di lucro, nell’ambito di numerosi e variegati settori: da quello turistico a quello culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione e recupero di beni architettonici, di risorse ambientali, di recupero di tradizioni popolari e di mestieri artigianali (la cosiddetta cultura immateriale), con il fine, unico ed esclusivo, di promuovere e valorizzare il territorio di pertinenza.

Per tutto il giorno musica dal vivo.

L'appuntamento è patrocinato dal Comune di Scerni.

Non c'è età per conoscere la felicità: non si è mai né vecchi né giovani per occuparsi del benessere dell'anima, giornate come questa rigenerano l’anima e il corpo. Per il filosofo Epicuro “la filosofia e la conoscenza delle cose fanno lo stato di felicità”.

Info: Luigi 347-3714893, Palmerino 328-1198057.