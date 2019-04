La magia della musica dei Pink Floyd con gli Eclipse al Teatro Rossetti

Il 30 aprile alle ore 21, al Teatro Rossetti, concerto degli Eclipse, tribute band vastese dei Pink Floyd.

Lo spettacolo si intitola "Classics", perché ripercorre i brani più famosi del celebre gruppo inglese entrato nella storia del rock.

L'evento, a scopo benefico, é curato dall'associazione Un Buco nel Tetto di Vasto e patrocinato dal Comune di Vasto. L'ingresso é di 6 euro ed il ricavato sarà interamente devoluto alla Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII di Vasto. I biglietti saranno reperibili la sera dello spettacolo all'ingresso del teatro oppure anticipatamente si possono prenotare telefonicamente al numero 349-5401468.

I membri della band sono Francesco Marchesani alla voce, Luigi Mariotti alla chitarra, Alessandro Mariotti al basso, Giovanni Tabilio alle tastiere e programmazioni, Emanuele Perrina alla batteria. In questa data suonerà per la prima volta con loro il maestro Giampiero Barbati al sax.

Gli Eclipse sono diventati negli anni una realtà sempre più interessante, soprattutto per il loro sound ricercato. Appuntamento da non perdere per passare una bella serata a teatro con la magia della musica di David Gilmour e soci.