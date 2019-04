Quattro giorni di appuntamenti per il 'Festival del Carciofo di Cupello'

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile torna a Cupello l'appuntamento con il 'Festival del Carciofo'.

L’evento è dedicato all'ortaggio che vanta una storia antichissima, quasi leggendaria. Si narra, infatti che gli Egiziani lo consumassero prima di andare in guerra, perché, credevano, stimolasse forza e coraggio mentre i Romani ne vantavano le virtù afrodisiache. Il Carciofo "Mazzaferrata" di Cupello è il "Re" e la "Res Tipica" della zona del Vastese, cultivar autoctona di grandissimo valore sia nutrizionale con basso apporto calorico che di conservazione. La sua caratteristica è di non avere spine e di presentare un foro all'apice. E' squisito fresco, preparato in tante gustose e svariate ricette, dall'antipasto al dolce, che ne esaltano il sapore.

Durante i quattro giorni della manifestazione saranno alestiti stand gastronomici, dove si potranno degustare menù speciali dedicati al carciofo.

Non mancheranno spettacoli musicali, convegni, laboratori e intrattenimento per bambini.