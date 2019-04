Serie di manifestazioni per il 25 Aprile, Vasto celebra la Liberazione

Serie di appuntamenti, a Vasto, per la ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Si inizia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24, al Teatro Rossetti, alle ore 18,30, con il reading "Io sono l'ultimo - Storie di donne e uomini della Resistenza", su iniziativa della sezione locale dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ed in collaborazione con il Comune di Vasto e la Scuola Civica Musicale 'Ritucci Chinni'. Sul palco Annalisa Mincone e Davide Giacon con musiche del maestro Vincenzo Galassi.

Domani, giovedì 25, raduno in piazza Barbacani e, da lì, inizio del corteo per le vie del centro cittadino con deposizione di corone presso i Monumenti ai Caduti di tutte le guerre di piazza Caprioli, ai Caduti del mare di via Adriatica ed ai Caduti della Brigata Maiella in piazza Brigata Maiella, con interventi dell'Anpi e del sindaco della città Francesco Menna.

Nel pomeriggio, alle 17 alla Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, tavola rotonda su "Dopo l'8 settembre: l'esperienza di Giuseppe Cimini e testimonianze dal volume 'I fili della memoria'", a cura della Società Vastese di Storia Patria 'Luigi Marchesani'.