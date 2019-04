Visite alle Terme Romane, l'area archeologica aperta anche a Pasquetta

L’Area Archeologica delle Terme Romane di Vasto sarà aperta al pubblico tutte le domeniche e giorni festivi, dal 22 aprile (lunedì di Pasqua) a domenica 26 maggio, con visite guidate, gestite dalla Delegazione locale del Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, dalle ore 11 alle 13 (ultimo ingresso ore 12.45).

"Come di consueto - evidenzia in una nota Maria Rosaria Pacilli, capo delegazione del Fai di Vasto -, visite in orari e giorni diversi su prenotazione telefonica o via mail: tel. 349-6811863, mail vasto@delegazionefai.fondoambiente.it".