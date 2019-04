'In Passione Domini', canti e riflessioni ai piedi del Crocifisso della Chiesa di Sant'Onofrio

In occasione della Settimana Santa l’Associazione “Lucia Molino–Amici della Casa di Riposo S. Onofrio“ in collaborazione con il Coro Polifonico e Coro Giovanile 'Stella Maris' diretti da Paola Stivaletta, presenta martedì 16 aprile, alle ore 20.45, “In Passione Domini”, presso la Chiesa della Casa di Riposo Sant'Onofrio a Vasto.

Canti e riflessioni, nella settimana più drammatica e struggente per il credente, ai piedi dell’altare del Crocifisso, davanti il suggestivo gruppo ligneo, risalente alla fine Seicento.

Il Crocifisso della chiesa di Sant’Onofrio, nel Settecento, era venerato come una delle immagini votive ritenute più miracolose dai vastesi. In alcuni casi veniva portato in processione affinché facesse la grazia di far piovere per salvare il raccolto dalla siccità, e una volta, anche per far guarire il Marchese d’Avalos da un’infermità (1711).

Il Coro Polifonico e Giovanile Stella Maris si sono messi a disposizione degli “Amici di S. Onofrio” per questo evento culturale–religioso per una maggior conoscenza e valorizzazione delle bellezze delle nostre chiese cittadine, e presso questo antico convento, del XV secolo, c’è una delle rappresentazioni del Cristo più drammatiche della nostra città.

Chiesa di S. Onofrio Martedi 16 aprile alle ore 20,45.

ODV– “L. M. – Amici di S. Onofrio”