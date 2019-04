La robotizzazione delle fabbriche e la digitalizzazione degli uffici stanno rivoluzionando lo scenario del lavoro, allargando la forbice fra un sempre più ristretto numero di specialisti ben pagati ed un sempre maggior numero di lavoratori non specializzati esposti al rischio di emarginazione economica e sociale.

Come reagire a questa situazione? Quali competenze sviluppare per non rimanere indietro? Quali strategie attuare per migliore le proprie chance professionali e non solo?

Per parlare di queste tematiche, l’associazione RATI – Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione ha organizzato un incontro dal titolo “Risorse o Umani? Come prepararsi alla rivoluzione del Lavoro nel tempo dell’industria 4.0”, che si terrà sabato 6 aprile, alle ore 17,00 a Vasto presso i locali della Società Operaia.

L'autore del saggio "Risorse - Umani 4.0", Alessandro Obino, dialoga con esponenti del mondo della scuola, della università, del lavoro e della impresa sulle migliori strategie da assumere in una competizione che assume carattere sempre più globale.

Interverranno: Carlo Vallone, responsabile personale stabilimenti produttivi e responsabile relazioni con il sindacato di Fater; Luciano D’Amico, economista, già rettore dell’Università degli studi di Teramo; Gaetano Fuiano, dirigente scolastico IIS Mattei di Vasto. Conduce il dialogo Marco Di Fonzo, socio Rati, giornalista di Sky Tg 24 e presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare.

Le tematiche che saranno affrontate durante l’incontro, sono di notevole interesse e utilità per i giovani che al termine del percorso scolastico, dovranno affrontare il mondo degli studi universitari e del lavoro.

La partecipazione è aperta a tutti, ma per gli studenti delle classi terminali delle scuole superiori che parteciperanno all’incontro ci sarà la possibilità di ricevere un attestato di partecipazione previa registrazione all’evento tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZyUJLJm3G3-iH3wYK5msHBSwdCX6d_hlzNt7NzTVx0tpKvQ/viewform