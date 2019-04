'CinemaDays' e film a 3 euro, aderisce la Multisala del Corso

La Multisala del Corso di Vasto aderisce all'iniziativa nazionale "CinemaDays".

Fino a giovedì 4 film a 3 euro. La promozione è in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anica, Anec, Anem e Accademia del Cinema Italiano. Giorni durante i quali gli spettatori potranno usufruire di tutte le prime visioni del periodo e dei film in sala al prezzo speciale di 3 euro. La Multisala del Corso, questa settimana, non effettuerà il turno di riposo.

I biglietti si possono acquistare unicamente presso le casse del cinema dalle 17,30 in poi e per la sola giornata in corso.