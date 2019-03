Scrivendo incontro... dal 28 marzo al 20 maggio

La narrazione è un modo per entrare in contatto con sé e gli altri, per rappresentare gli avvenimenti collegandoli in una conrnice di senso. Scrivere, come raccontare, costituisce una funzione conoscitiva prettamente umana. Cosa sapremmo di noi stessi se, nei nostri pensieri, non metessimo in parole le emozioni?

Questo percorso esperienziale approfondisce in modo leggero e interattivo alcuni temi fondanti della scrittura, intesa come strumento espressivo e di autoconsapevolezza.

Un multiforme diario rappresenta l'ideale punto di incontro tra la narrazione e lo sviluppo personale.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione.

La disponibilità di posti (12 per ogni data) consente di informare, invitare, accompagnare, o farsi accompagnare, da parenti, amici e conoscenti che possano essere interessati.



PER:

● stimolare punti di vista nuovi e/o alternativi;

● coltivare l'organizzazione e il benessere;

● smettere di (o iniziare a) raccontarsi storie;

● esplorare nuovi approcci al testo.



TEMI e DATE:

● Gli orari di ingresso sono anticipati di 15 minuti in modo da garantire continuità una volta avviato il workshop.



1. ...IL TEMPO: giovedì 28 marzo - 18:15 - 20:00

2. ...LO SPAZIO: lunedì 8 aprile - 18:15 - 20:00

3. ...LA STORIA: lunedì 15 aprile - 18:15 - 20:00

4. ...LA VOCE: lunedì 6 maggio - 18:15 - 20:00

5. ...LA RELAZIONE: lunedì 20 maggio - 18:15 - 20:00

Info e prenotazioni tramite l'evento facebook