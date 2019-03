Aspettando il Giro: ecco tutti gli eventi in programma

Grande ed atteso ritorno a Vasto, dopo il 2017, di una delle tappe del Giro d’Italia.

Il villaggio di partenza verrà ospitato in pieno centro storico il 17 maggio e accoglierà i ciclisti che partiranno per percorrere 180 km fino a L’Aquila.

In vista dell’evento, il Comune di Vasto ha organizzato, grazie al sostegno e alla collaborazione di cinque associazioni sportive, Velo Club Ortona, Vastese Inn Bike, Ciclo Club Vasto, Audax Team Vasto e Abruzzo Inn Bike, un ricco calendario di eventi rivolto ad amatori della domenica, bambini e curiosi , compreso il convegno ‘Usa la Bici’ che si è già tenuto sabato 23 marzo.

Sono diversi gli appuntamenti che il Comune di Vasto ha organizzato per salutare l'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia , in programma venerdì 17 maggio.

Per sottolineare l'importanza dell'evento è stato predisposto un calendario di iniziative presentato in conferenza stampa dal Sindaco Francesco Menna e dall'Assessore allo Sport Carlo Della Penna e Rocco Menna della Nippo Vini Fantini.

Si comincerà il 17 aprile, con l’accensione delle luminarie in Piazza Rossetti dove è in programma l’iniziativa "Tutti in bici”.

Il primo maggio “Bimbi & Bici più sani e felici”, Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina, ritrovo alle ore 09:30.

Il 4 maggio il terzo Trofeo città del Vasto, Campionato regionale Duathlon Olimpico Mtb.

Il cartellone si chiuderà il 12 maggio con il Cicloraduno, prova campionato regionale e cicloturismo. Percorso di km 60, all’arrivo “Pasta party” per tutti.

“Tappa tutta abruzzese - ha detto il sindaco Francesco Menna - con partenza da Vasto e arrivo, 180 km dopo, all'Aquila. Una importante vetrina per la nostra Città, l'evento sarà seguito in mondovisione da 192 Paesi, una grande opportunità. Sono soddisfatto della collaborazione e della passione delle associazioni che grazie alla loro esperienza hanno organizzato un ricco calendario di eventi”.

“Il 17 maggio sarà per Vasto - ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Carlo Della Penna - una giornata storica per la partenza della tappa del Giro d’Italia, opportunità che siamo riusciti ad ottenere con notevoli sforzi.

Ringrazio i rappresentanti delle associazioni coinvolte. L’entusiasmo che sono riusciti a manifestare in questa occasione rappresenta al meglio quanto lo sport possa esprimere”.

“Un calendario di manifestazioni - ha concluso Rocco Menna - che permetterà a tutti coloro che hanno la passione per la bici di cimentarsi con questa disciplina”.

In uno degli appuntamenti saranno coinvolte Grazia Malatesta e Lilli, madre e sorella di Davide Centofanti, lo studente universitario di Vasto tra le vittime della Casa dello Studente nel terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila.

Foto di Andrea Marino