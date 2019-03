'Passio Christi', oltre cento coristi di scena nella Cattedrale di San Giuseppe

"E' difficile descrivere questo straordinario evento che ha visto una così imponente partecipazione di massa del pubblico di Vasto e di oltre cento coristi, in una delle più belle location d'Abruzzo. Un'indimenticabile serata di coralità e amicizia".

Così i promotori della rassegna corale 'Passio Christi', di scena domenica sera nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, su iniziativa dell'Associazione Cori d'Abruzzo Chorus Inside.

"Un grande abbraccio - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebok del sodalizio condividendo una ricca serie di foto che pubblichiamo in questo articolo - al direttore del Coro Stella Maris Paola Stivaletta ed a Peppino Forte che si sono prodigati nella complessa macchina organizzativa ed un grazie di cuore ai direttori dei cori per la magistrale direzione artistica del concerto".

Hanno preso parte alla rassegna il Coro polifonico Stella Maris di Vasto Marina, diretto da Paola Stivaletta, la Cappella Musicale Pamphiliana di Sulmona diretta da Alessandro Sabatini, il Coro de Il Golfo delle Idee-Unitre di Vasto diretto da Maria Del Bianco ed il Coro Harmonia Mundi di Pescara diretto da Elisabetta Fusco.