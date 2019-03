"Matteimatica all'ora del the", l'evento di alternanza dell'Istituto Mattei di Vasto con Comma Srl

Si è concluso il 14 marzo con la messa in scena di “Un the dell'altro mondo – scoprendo la matematica nella Divina Commedia”, l'evento dell'Istituto Mattei di Vasto dal titolo “Matteimatica all'ora del the” Edizione 2019. L'evento ha visto impegnata la classe 5° b del Liceo delle Scienze applicate dell'Istituto Mattei di Vasto in un originale progetto di Alternanza Scuola - Lavoro.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, prevede l'organizzazione di un evento divulgativo sulla matematica partendo da testi letterari. I ragazzi delle classe 5°b hanno scelto la Divina Commedia di Dante Alighieri, seguiti nel progetto dalla ideatrice e referente per la scuola la prof.ssa Nicoletta Di Sciascio e gli insegnanti Mirko Menna e Monica Seccia.

“ L’obiettivo è dimostrare che la matematica non è una materia astratta, ma trova la sua applicazione in tutto ciò che ci circonda. Nella Divina Commedia, oltre ai noti riferimenti numerici, troviamo anche la geometria euclidea, la lo gica matematica, le progressioni geometriche, le riflessioni sulla probabilità. Ma soprattutto l'ipersfera come interpretazione del mondo dantesco”, così racconta l'iniziativa la prof.ssa Nicoletta Di Sciascio .

Il progetto di Alternanza prevedeva che i ragazzi acquisissero le competenze base per la progettazione, organizzazione e comunicazione di un evento e le mettessero in atto nell'organizzazione di un vero evento sul campo. Il percorso, della durata di 4 mesi, è stato affrontato insieme alla società partner Comma Srl, specializzata nell'organizzazione di eventi, nella figura del tutor aziendale Chiara Valentini.

“ I ragazzi si sono impegnati moltissimo in questo progetto, hanno affrontato un tema complesso, hanno dovuto studiare molto. Dal punto di vista organizzativo abbiamo diviso il lavoro in gruppi tematici, come si fa nell'organizzazione dei grandi eventi, con referenti per ogni settore. I ragazzi hanno dimostrato di saper uscire dalle logiche prettamente scolastiche e cavarsela anche con il mondo del lavoro, trattando con fornitori, enti pubblici e così via. Non da meno – continua Chiara Valentini – sono riusciti ad allestire l'Aula Magna della Scuola come non ci si immagina di vederla, ossia come una vera e propria Sala da the!”.

Il Dirigente Scolastico, Nino Fuiano, davanti ad una aula gremita, ha ricordato l'edizione precedente dell'evento e lodato l'iniziativa, ricordando l'importanza della scuola che funziona bene con Progetti che sono momento di crescita per insegnati, alunni, famiglie e tutto il territorio.