David Riondino inaugura la stagione 2019 dei ‘Giovedì Rossettiani’

Un viaggio che ripercorre le vicende e i personaggi del Decameron, nonché la storia stessa del manoscritto autografo. Questi gli ingredienti principali dello spettacolo che David Riondino porterà in scena stasera al Teatro Rossetti per l’apertura dell’undicesima stagione dei ‘Giovedì Rossettiani’, l’annuale appuntamento dedicato alla cultura e all’intrattenimento.

Ideati da Maurizio Fiorilla e nati dal lavoro sul testo boccacciano iniziato nella trasmissione radiofonica Umana cosa, in onda su Radio 3 nel 2013 e da lui stesso condotta, i brani musicali verranno alternati alle letture di Martina Dani della Compagnia Teatrale L’Oranona di Certaldo. A fare da sfondo le illustrazioni dei racconti, miniature e disegni dei manoscritti trecenteschi, fino all’ausilio di moderne rappresentazioni a fumetti. Ad accompagnare David Riondino, invece, la cantante e cantautrice Eleonora Cardellini, il chitarrista Paolo Antinori, Maurizio Fiorilla al basso e Massimilano Chiapperi al cajòn.

Durante lo spettacolo, già rappresentato al teatro Palladium, all'Auditorium Parco della Musica di Roma ed in diversi atenei italiani, il capolavoro di Boccaccio verrà attraversato nei suoi momenti strutturali (il proemio, la peste e la formazione dell’onesta brigata e il loro ritorno a Firenze) e saranno raccontate in musica le novelle più famose (come quella di Alatiel, di Tancredi e Ghismonda, di Federico degli Alberighi, di Madonna Filippa e altre). Una ballata sarà dedicata allo studioso Vittore Branca: alle vicende che lo portarono alla scoperta dell’autografo (conservato a Berlino) e al racconto dell'incredibile viaggio che il manoscritto fece dalla Germania Ovest a Venezia negli anni Settanta del secolo scorso.

Appuntamento, quindi, stasera 14 marzo alle ore 21.00.