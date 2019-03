'Il nido con il metodo Montessori', il libro di Andrea Lupi sarà presentato a Vasto

Con grande soddisfazione la Scuola Madonna dell’Asilo, con l’apertura a settembre della nuova Sezione Montessori, è lieta di invitare il giorno 16 Marzo alle ore 11, presso il Teatro della Scuola Madonna dell’Asilo alla presentazione del libro “Il Nido con il metodo Montessori - Modelli teorici e buone prassi per educatori e professionisti della prima infanzia", di Andrea Lupi, Segretario Nazionale della Federazione Montessori Italia.

Sarà interessante per i èartecipanti ascoltare la descrizione del libro : che cos'è un nido montessoriano? Su quali presupposti teorici si basa la sua proposta educativa? Le risposte non sono così scontate come si potrebbe pensare poiché all'epoca di Maria Montessori non erano ancora stati istituiti i nidi d'infanzia. Ci si chiede dunque se sia davvero possibile un nido a metodo Montessori e in cosa differisca dalle altre realtà di oggi.

Nel presente volume l'autore ripercorre la storia dei servizi per l'infanzia, illustra i capisaldi del metodo e infine riflette sull'adattamento di questi ultimi nel contesto contemporaneo della cura alla prima infanzia, allo scopo di inquadrare il nido di ispirazione montessoriana nel più ampio orizzonte (teorico e pratico) del nido italiano. Il testo descrive gli ambienti nei quali questo intervento educativo si svolge, insistendo sull'importanza della preparazione di un adeguato contesto e illustrandolo con una serie di fotografie. Nella parte conclusiva viene anche fornito il resoconto dettagliato della giornata di alcuni bambini accolti in un nido montessoriano. Vi aspettiamo

Programma:

Saluti del Sindaco Francesco Menna;

Interventi della professoressa Aida Marrone (dirigente Istituto "Spataro" Gissi);

Massimiliano Melchiorre (presidente della Scuola Madonna dell'asilo);

Anna Bosco (assessore alle Politiche scolastiche);

Fausta Nucciarone (Scuola e Formazione Legambiente Abruzzo);

Donato Anzivino (Allenatore sett. Giovanile Vastese-Virtus)

Modera Filomena Lucci (coordinatore Nido Montessori scuola parietaria Madonna dell'asilo).

