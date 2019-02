Carnevale a Vasto, domenica la festa di piazza

Domenica 3 marzo appuntamento di festa per il Carnevale a Vasto.

Il raduno è previsto alle ore 15, al Belvedere Romani, nella zona del Monumento all'Emigrante. Da lì partirà il corteo in direzione del centro storico, percorrendo via Roma e poi via Adriatica, con palco ed animazione (fino alle 20) davanti Palazzo d'Avalos, in piazza Lucio Valerio Pudente.

La festa è su iniziativa del Comune in collaborazione con parrocchie ed associazioni cittadine.