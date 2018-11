Conoscere e distinguere le differenti forme di allergia, venerdì l'incontro 'Vasto pensa AllergicaMente'

Favorire la conoscenza e la corretta gestione di un problema complesso e di grande attualità come quello delle allergie ed in particolare il tema delle allergie alimentari, da farmaci, da punture di insetti, respiratorie e cutanee.

E’ il tema dell’incontro pubblico in programma venerdì 30 novembre, dalle 16.30, nella Sala 'Aldo Moro' agli ex Palazzi Scolastici al centro di Vasto, organizzato dall’AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri) in collaborazione con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed il Comune di Vasto.

All’incontro interverranno la coordinatrice dell’AAIITO Abruzzo-Molise, la dott.ssa Maria Laura De Cristofaro, l’ex coordinatore dell’AAIITO Abruzzo-Molise, Marcello Verini e due membri del Direttivo dell'associazione, le dott.sse Anna Maria Feliziani e Luciana D’Ancona.

In un contesto che vede le patologie allergiche in continua e costante crescita, con una stima complessiva di circa 12 milioni di persone allergiche, solo in Italia, fornire informazioni corrette e comprensibili per tutti è diventato per gli allergologi, non solo un servizio in più, ma un progetto con “una finalità sociale rilevante”.

AllergicaMente è un progetto di comunicazione a 360°, promosso da AAIITO, che punta a fornire alle persone una guida pratica per conoscere e distinguere le differenti forme di allergie, a partire dalla semplice classificazione e spiegazione delle 5 principali allergie: respiratorie, alimentari, da farmaci, da veleni di imenotteri e dermatologiche o cutanee; spiegare e chiarire chi è e cosa fa e dove si può trovare lo specialista in allergologia; facilitare il riconoscimento e le diagnosi delle patologie allergiche, fornendo descrizione dei sintomi, dei possibili esami e delle principali terapie sicure e di comprovata efficacia; fornire indicazioni utili sul dove trovare gli allergologi, indicando in modo chiaro e semplice la mappa dei centri di allergologia, affiliati ad AAIITO, sul territorio nazionale, regione per regione.