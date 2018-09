Gli arrosticini d'Abruzzo alla conquista della Svezia grazie al vastese Claudio Cilli

Gli arrosticini d'Abruzzo alla conquista della Svezia.

C'è l'iniziativa del vastese Claudio Cilli, trasferitosi quindici anni fa, dietro lo 'sbarco' di uno dei prodotti tipici della nostra terra nel paese scandinavo.

Il debutto, condito da un grande successo, c'è stato a fine agosto, al Brewski Festival organizzato ad Helsingborg. Ne sono stati consumati 10.000 in appena due giorni. "In tanti conoscono l'Abruzzo - dice Claudio Cilli che per l'occasione ha trovato anche l'originale nome 'arrosticilli' da dare alla bontà, promosso anche con l'attivazione di un portale internet a tema (arrosticilli.se) - e trovarsi davanti ad una canalina piena di arrosticini ha rappresentato una bella sorpresa. Arrosticini di qualità Kasauria, con sale cotto e liquirizia piccante. Un debutto avvenuto - aggiunge - in un festival che ha visto protagonisti più di cento birrifici selezionati e con tanti italiani arrivati per l'evento.

L'organizzatore, mister Brewski - dice ancora Claudio Culli -, é venuto per tre anni in vacanza da noi in Abruzzo ed é rimasto colpito dalla nostra cucina".

L'obiettivo è quello di far conoscere la terra d'Abruzzo in Scandinavia ed è attiva la collaborazione con 'Kasauria' di Francesco Ranieri, azienda leader del Pescarese per gli arrosticini e il suo piccante premiato, giá presente in molte nazioni del nord Europa.

Un altro appuntamento di promozione c'è già stato ed un prossimo, il 30 settembre, ci sarà in un vecchio mercato del 900. Insomma, per 'Arrosticilli' un canale ormai aperto all'insegna del gusto.