Premio "Campioni d'InnovAzioni", candidature entro il 17 settembre

L'Aurum di Pescara il 26 e 27 ottobre torna ad essere la capitale dell'innovazione, grazie al Premio nazionale "Campioni d'InnovAzioni", che porterà in città idee e progetti, espressione di creatività e di inventiva.

Il contest quest'anno si arricchisce della partecipazione degli studenti delle università abruzzesi, mentre per la sezione "Campioni d'InnovAzioni - Grandi Aziende" saranno premiate la Ferrero e la Imm Hydraulics.

Le aziende possono partecipare al Premio nazionale "Campioni d'InnovAzioni", inviando entro il 17 settembre a mezzanotte la propria candidatura. Al premio possono partecipare tutte le imprese con sede legale e operativa in Italia (incluse startup e spin-off universitari) che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa. La partecipazione è gratuità. Il regolamento è disponibile sul sito dedicato all'indirizzo www.innovazioni.camp/regolamento, mentre all'indirizzo www.innovazioni.camp/partecipa-alla-selezione è possibile inviare la propria candidatura.

Anche quest'anno saranno presenti business angel e investitori inoltre la Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara promuove il format "InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita", in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara, la Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo, l'ADI-MAM - Associazione per il Disegno Industriale Marche-Abruzzo-Molise e Confindustria Salerno, con il patrocinio della Consulta nazionale Servizi Innovativi di Confindustria e del Comune di Pescara.

Ne hanno parlato in Conferenza stampa al Comune di Pescara il Presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, Cristiano Fino, il Presidente della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Lino Olivastri, assieme a Giovanni Di Iacovo, assessore Cultura e beni culturali del Comune di Pescara, Alessandro Addari, Vice Presidente di Confindustria Chieti Pescara e Nicola Fabrizio, Amministratore Delegato Metamer.

"Le PMI che si candideranno al Premio Campioni d'Innovazioni – spiegano gli organizzatori Cristiano Fino e Alessandro Addari – e supereranno la selezione avranno a disposizione una vetrina gratuita sugli spazi web e social di InnovAzioni 2018, inoltre potranno incontrare, nelle giornate dedicate all'evento, imprenditori esperti che valuteranno il loro potenziale e potranno proporre loro sinergie e progetti comuni".

Importante novità di questa edizione è l'inserimento nell'ambito dell'evento, della gara di idee denominata "Innovation Hackathon" che, grazie alla collaborazione con gli Atenei della regione Abruzzo, vedrà impegnati gli studenti di diversi Corsi di Laurea e Facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila, dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara e dell'Università degli Studi di Teramo, i quali si cimenteranno nella soluzione di problematiche aziendali.

"Gli studenti riuniti in team e – conferma Lino Olivastri – supportati da mentor qualificati, nel corso delle due giornate, lavoreranno per trovare soluzioni "innovative" a casi aziendali segnalati da aziende partner del progetto associate a Confindustria Chieti Pescara. Al termine dell'evento gli studenti stessi presenteranno al pubblico in sala i propri progetti e, valutati da un'apposita Commissione, riceveranno un riconoscimento per il lavoro svolto.

Soddisfatti di ospitare un evento di rilievo internazionale il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore Giovanni Di Iacovo, che precisano: "Pescara è una città moderna, che sa appassionarsi al nuovo e alle iniziative incentrate sulle novità. Con entusiasmo accogliamo il Premio Campioni di Innovazione e i suoi protagonisti all'interno dell'Aurum che è un hub di idee e tendenze, per riaffermare anche il ruolo centrale che riveste la cultura, perché non ci può essere innovazione senza cultura".

Il programma sarà così articolato:

Venerdì 26 ottobre alle ore 9,00 ci sarà l'apertura dell'hackathon.

Nel pomeriggio, dalle ore 17,00, si svolgerà il Convegno di Studio con gli interventi di alcune grandi imprese italiane, che racconteranno la propria esperienza nelle strategie d'innovazione e riceveranno il Premio Nazionale "Campioni d'InnovAzioni - Grandi Aziende".

Sabato 27 ottobre dalle ore 9.00 sarà la giornata dedicata alle PMI che avranno superato la selezione e saranno chiamate a presentare al pubblico i loro Casi di Innovazione. Tra le aziende finaliste le prime tre classificate riceveranno il Premio Innovazioni PMI.

Anche in questa edizione ci sarà l'attribuzione di un quarto riconoscimento dedicato alle Start Up Innovative o a Spin off Accademici, che trova nel Title Sponsor, Metamer (la società abruzzese per la vendita di gas e luce sempre attenta a supportare e sostenere lo sviluppo del territorio). Il suo mentore, Nicola Fabrizio, Amministratore Delegato Metamer, consegnerà infatti il "Premio Speciale Metamer" alla startup più innovativa.

Al termine della mattinata riceveranno, altresì, un riconoscimento gli studenti che avranno avuto la miglior valutazione per il lavoro svolto durante l'hackathon.

Saranno utilizzati, anche quest'anno e sempre nel segno dell'innovazione, i social per l'acquisizione del gradimento dei vari progetti aziendali. Una duplice valutazione, il 75% da parte di una giuria qualificata ed il 25% dal pubblico di Facebook, sarà ancor più efficace per assegnare il Premio alle tre imprese vincitrici.

A sostenere il progetto in qualità di sponsor: Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo, Di Muzio Laterizi Srl, Generali Assicurazioni di Perilli Daniele & Gigante Dario, Giansante Auto Srl, Regie Srl.

Nella veste di sponsor tecnici annoveriamo Coesum, Secretel, Cristiano Fino web and software solutions, Sporting Hotel Villa Maria.