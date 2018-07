Concerti, escursioni e laboratori: non solo mare e paesaggio nell'oasi di Punta Aderci

L’elemento maggiormente attrattivo è il paesaggio naturale, ma nella scelta se trascorrere o meno una giornata nella riserva naturale di Punta Aderci contribuiscono anche le manifestazioni estive allestite dalla Cogecstre con la collaborazione del Comune e di alcune associazioni cittadine.

E’ come al solito ricco di eventi il calendario di spettacoli ed iniziative programmato da giugno a settembre, mesi in cui l’area protetta diventa meta privilegiata degli amanti del turismo eco-sostenibile.

Ventidue gli appuntamenti riservati ai visitatori del parco costiero che continua a fare incetta di riconoscimenti per le bellezze naturali, il paesaggio mozzafiato e le acque cristalline, minacciate quest’anno da un divieto di balneazione che per fortuna è durato solo 48 ore a causa di un lievissimo superamento dei valori.

Iniziata il 14 giugno con uno degli appuntamenti più gettonati, cioè l’escursione notturna a caccia di stelle, costellazioni e pianeti, l’estate nella riserva si chiuderà il 12 settembre con una giornata di sensibilizzazione “plastic free” del Wwf e del Centro studi cetacei in collaborazione con l’Arta Abruzzo. Sarà anche l’occasione per ricordare lo spiaggiamento di sette capodogli avvenuto a Punta Penna quattro anni fa e l’incredibile mobilitazione di quanti si sono dati da fare per il salvataggio dei cetacei.

Tra gli altri eventi in programma sono degni di nota “Mare & Scienza”, il laboratorio di scienza creativa per bambini dai 5 agli 11 anni (28 luglio), il concerto di solidarietà del gruppo Cordaminazioni di Davide Di Ienno alla chitarra e Tiziana Palladino al mandolino (29 luglio) promosso nell’ambito della giornata di sensibilizzazione per la donazione di cellule staminali, la lezione dimostrativa gratuita di Nordic Walking a cura dell’istruttrice federale Annalisa Cristoforetti e con l’intervento del primario del reparto di medicina dell’ospedale di Vasto, Lucio Del Forno (2 agosto).

Da non perdere Camminamare, la tradizionale escursione lungo la costa vastese giunta quest’anno alla ventesima edizione. L’appuntamento è per il 5 agosto, con ritrovo alle 15.30 presso la stazione di Casalbordino.

Da segnalare infine la manifestazione sportiva “Nuotiamo nella costa dei Trabocchi”, gara di nuoto non competitiva aperta a tutti (11 agosto) e “l’Oasi delle meraviglie“, giornata di teatro in natura tra sogni, magie e incanti con spettacoli e laboratori (18 agosto).