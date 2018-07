Rocco Papaleo Live: debutto 'ok' per l'edizione 2018 di 'Musiche in Cortile' a Palazzo d'Avalos

Buoni riscontri per lo spettacolo di apertura della 13^ edizione di “Musiche in Cortile“, rassegna estiva che va in scena nella bella location del Cortile di Palazzo d’Avalos a Vasto.

Ad esibirsi Rocco Papaleo con la sua band in una performance "in cui - ha detto lo stesso Papaleo - le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali". Ad accompagnare il poliedrico Papaleo c'erano Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Savarese alla batteria e Giorgio Tebaldi al trombone. Uno spettacolo nato dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che diventano parole musicali, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata.

'Musiche in Cortile', organizzata dalla Muzak Eventi, vivrà i prossimi appuntamenti il 4 agosto con Stefano Bollani, il 7 agosto con Peppe Barra, il 14 agosto con Fiorella Mannoia ed il 17 agosto con 'Le Grand Tango'.