Iniziano i preparativi per la 'Notte Bianca': info e viabilità

Il centro storico di Vasto si prepara ad ospitare la notte più lunga dell’estate tra musica, spettacoli e enogastronomia.

L’amministrazione comunale, la Confesercenti Vasto e il Consorzio Vasto in Centro hanno collaborato nell’organizzazione della serata, dando vita ad una serie di eventi disseminati in ben 11 spot della città, così come specificato nella locandina.

Negozi, food Truck, palchi per spettacoli e musica dal vivo, dj set, bar e altro allieteranno la nona edizione della tanto attesa manifestazione.

In Piazza Rossetti ci sarà la musica di Claudio Guerrini, dj di Rds e le Village girls, mentre la zona antistante l’Arco di San Pietro ospiterà la performance de Le Ombre.

Organizzazione della viabilità cittadina in vigore dalle ore 14.00 del 20 alle 6.00 del 21 luglio

Divieto di transito e sosta in piazza del Popolo, via Adriatica, via San Pietro, piazza Caprioli, via Buonconsiglio, via Barbarotta, piazza Marconi, piazza del Tomolo, via Marchesani, via Santa Maria, via XXIV Maggio, via Cavour, piazza Rossetti, via Vittorio Veneto, via IV Novembre, Corso Italia, via Asmara, via Smargiassi e via Leopardi.

Chiuso anche il parcheggio di piazzale Histonium.

Chiusa al traffico corso Garibaldi e un tratto di via Vittorio Veneto - incrocio con via IV Novembre, con deviazione su via Madonna dell'Asilo.

Chiusa via Giulia e senso unico di marcia da Largo de Litis verso via San Michele, in via Vittorio Veneto.