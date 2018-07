Con Rocco Papaleo il primo appuntamento di 'Musiche in Cortile 2018'

Sabato 21 luglio, alle ore 21,30, con Rocco Papaleo Live, prenderà il via la 13^ edizione di “Musiche in Cortile“ che si terrà come consuetudine nella location di Palazzo d’ Avalos a Vasto.

Rocco Papaleo Live, dunque, un viaggio straordinario - si evidenzia in una nota di presentazione - in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali.

Il noto attore - regista e musicista lucano - sarà accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Savarese alla batteria e Giorgio Tebaldi.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare.

Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che diventano parole musicali, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata.

Musiche in Cortile, organizzata dalla Muzak Eventi, dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni alcuni dei nomi piu’ blasonati della musica nazionale ed internazionale, si presenta anche per questa stagione con un programma di grande spessore artistico, con la straordinaria partecipazione tra gli altri di Stefano Bollani (4 agosto), Peppe Barra (7 agosto) e Fiorella Mannoia (14 agosto)

Per informazioni e prevendita biglietti: 0873/365378