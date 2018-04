In occasione del 70^ anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto, ha organizzato un convegno per la mattina di sabato 7 aprile, dalle ore 9.30, presso l'Aula Magna "Carlo Anelli" del Tribunale di Vasto, dal titolo "I 70 anni della Costituzione Italiana, principi, valori e influenze delle Istituzioni sovranazionali".

L'incontro, moderato dal dott. Alessandro Pracilio, vedrà la partecipazione dei seguenti relatori:

Dott.ssa Tiziana Barzanti, Ministero della giustizia - Ufficio Affari legislativi e Internazionali - "Costituzione e istituzioni sovranazionali: il caso della protezione dei dati personali"

Prof. Enzo Di Salvatore, Università degli studi di Teramo - "Il decentramento politico-istituzionale"

Dott. Tommaso Miele, Presidente Corte dei Conti per l'Abruzzo - "Risorse finanziarie e tutela dei diritti: la questione del bilancio"

Conclude: prof. Mauro Volpi, Università degli studi di Perugia.