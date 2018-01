'Festival della Scienza Ad/Ventura 2018', primi appuntamenti a Vasto

Cerimonia di apertura, oggi pomeriggio alle 16 all'auditorium del Liceo scientifico 'Raffaele Mattioli' di Vasto, per l'edizione 2018 del 'Festival della Scienza Ad/Ventura', su iniziativa del Centro culturale VastoScienza e dello stesso liceo vastese.

Al via la serie di laboratori, conferenze, mostre, progetti degli studenti ed eventi teatrali e di musica che fino al 4 febbraio caratterizzerà un programma al solito ricco e corposo, con il coordinamento della prof.ssa Rosa Lo Sasso.

"Codici, segni per comunicare" è il tema del Festival di questanno.

"Passano gli anni ma l'emozione è sempre la stessa - commenta la prof.ssa Lo Sasso -, così come lo stesso è il desiderio che possa accadere qualcosa di grande nelle giornate di Ad/ventura. Una settimana per avvicinare gli studenti a ricercatori, scienziati, pensatori, giorni in cui proprio loro, gli studenti, diventano i comunicatori del loro sapere.

Gli anni trascorsi hanno trasformato questa esperienza in una complessa manifestazione che accoglie e restituisce tanti doni. Parlo di quei doni di conoscenza che in tanti vengono a dare nella mia scuola nei giorni di Ad/ventura e dei tanti restituiti dai ragazzi e dai docenti ai visitatori. Sarà così anche quest'anno? Auguro a tutti gli alunni del Polo Liceale Mattioli di vivere i prossimi giorni con sano entusiasmo, coltivando il gusto della scoperta e il desiderio di conoscere per capire e saper scegliere. Buon Festival della Scienza Ad/ventura a tutti!"