Informazione in rete, 18 anni di esperienza

Il 7 luglio 2001 nasceva, per iniziativa di Antonio Cilli, SanSalvo.net, la prima piattaforma del circuito Cittanet con sede a San Salvo.

Dopo 18 anni di informazione in rete, il sito diventa maggiorenne e festeggia. E lo fa assieme agli altri 34 siti del circuito Cittanet sparsi in tutta Italia.

"Sono molto felice e grato per questi 18 anni di informazione in rete", afferma il fondatore Antonio Cilli. "Una realtà editoriale nata per passione e servizio che è diventata adulta. Credo che Cittanet possa rappresentare oggi e sempre più in futuro un network di piattaforme glocal per una informazione autorevole e partecipata dai cittadini con una stella polare: la libertà di espressione. E a questa libertà è dedicato l'evento 'Luoghi e mezzi per l'espressione' che celebra i nostri 18 anni.Il 7 luglio, artisti, giornalisti, musicisti ne discuteranno con Carlo Infante a San Salvo Marina".



L'Associazione Vastese della Stampa, tramite il presidente Nicola D'Adamo, ha inviato a Cilli ed ai suoi numerosi collaboratori i migliori auguri di buon lavoro, soffermandosi su tre aspetti.

Il primo è il risultato raggiunto: Cittanet con sede a San Salvo oggi ha 34 siti di informazione in Italia. E' una vera potenza e concorre alla formazione della pubblica opinione in molte comunità, fornendo ogni giorno "gratuitamente" una informazione puntuale, precisa e obiettiva. In tempo di fake news questo ruolo assume veramente grande importanza.

Il secondo aspetto, non meno rilevante, è quello occupazionale e formativo. In questi 18 anni Cittanet ha dato l'opportunità a centinaia di giovani di avvicinarsi al mondo giornalistico. Molti di loro hanno continuato, magari iscrivendosi anche all'albo dei giornalisti.

Il terzo aspetto è un auspicio: "Cittanet ha la potenzialità per offrire una comunicazione diversa fatta anche di storie inesplorate", conclude il presidente dell'Associazione Vastese della Stampa. "Noi giornalisti spesso per mancanza di tempo utilizziamo sempre le stesse fonti di informazione. Ma nelle nostre comunità ci sono storie molto interessanti da raccontare, storie di persone, di enti, di aziende, di associazioni, di cui noi non ci occupiamo mai. Proviamo allora a cercare notizie diverse, sollecitiamo una maggiore partecipazione di tutti gli interessati, per dare una narrazione più completa della nostra realtà e rendere l'informazione in rete più appetibile per i nostro lettori".



Per ricordare l'importante traguardo dei 18 anni, il network Cittanet ha programmato per oggi domenica 7 luglio 2019 a San Salvo Marina l'evento "Luoghi e mezzi per l'espressione" diviso in due momenti: il primo alle ore 19 presso Biotopo Costiero, il secondo alle 21 presso il Lido Calimero.

Si celebra la libertà d’espressione in un evento che unisce arte, teatro, walkabout con il “cibo parlante” e la musica. Sarà l’occasione sia per fare festa sia per riflettere, con lo spirito ludico-partecipativo proprio dei walkabout, sui mezzi per l’espressione che hanno reinventato le modalità di produrre informazione in ambito locale.