“Il Mercante di Caffè” propone cesti di Natale con prodotti abruzzesi di qualità

Presente da ben 4 anni a Vasto, il “Il Mercante di Caffè” non propone soltanto caffè, cialde e capsule, ma offre anche tante soluzioni a chi vuole regalare prodotti genuini e rigorosamente locali, possibilmente in un bel cesto natalizio fatto su misura. Se avete pensato a un regalo del genere ma non avete ancora provveduto a farlo, siete ancora perfettamente in tempo, dato che il punto vendita di via del Giglio 96 è aperto anche di domenica!

Tra le varie golosità abruzzesi proposte dal "Mercante di Caffè", si possono trovare composte, confetture, creme, gelatine di liquori, delizie sott'olio e ferratelle da Villamagna , birra artigianale da Spoltore, pasta artigianale da Miglianico, cioccolato da Basciano, risotti da Popoli, tartufi e creme di funghi da Borrello, liquori da Brecciarola e Pescasseroli e miele da Tornareccio. Senza dimenticare, ovviamente, le numerose varietà di caffè per tutti i sistemi in cialda e capsula, the e tisane, funghi, spezie, zuccheri, mousse e tanto altro!

“Il Mercante di Caffè”

via del Giglio 96, Vasto

