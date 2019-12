Anche (e soprattutto) a Natale, “Sparagn e cumbarisc”!

“S’ha fatt nott e lu porc n’arvè” è il proverbio abruzzese che troneggia sulle ultime maglie lanciate da “Sparagn e cumbarisc”, il negozio vastese di abbigliamento che ha introdotto con enorme successo un “nuovo modo di vestire local”.

Nel punto vendita di via Santa Maria 21 a Vasto, troverete anche altre celebri espressioni abruzzesi riportate su una vasta gamma di prodotti ormai divenuti un must. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra t-shirt, felpe e gadget di ogni tipo. Una menzione speciale la meritano i nuovi cappelli con il logo di “Sparagn e cumbarisc”, che compare anche sulle borracce. Tutte soluzioni perfette per un regalo “last minute”, rigorosamente all’insegna - inutile dirlo - del “risparmiare e fare bella figura”.

“Sparagn e cumbarisc”

via Santa Maria 21, Vasto

www.sparagn.it

www.facebook.com/sparagnecumbarisc/