“Lo Scarparo” spegne 10 candeline: Marco Vitale festeggia la sua attività tutta Made in Italy

“Lo Scarparo” taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni di vita. Tanto tempo è passato da quando Marco Vitale, imprenditore e artigiano specialista in calzature, e sua moglie Elisa, abituali frequentatori estivi delle nostre spiagge, si trasferivano dalla cittadina campana di Grumo Nevano a Vasto con i due figli al seguito. Ma anche con un sogno in valigia: quello di aprire un punto vendita di scarpe in città.

Cosa che avviene il 17 ottobre 2009, giorno in cui Marco inaugurava il suo piccolo locale di piazza del Popolo. Il negozio allora si chiamava “Ely Shoes” e proponeva ai suoi clienti esclusivamente calzature e borse femminili. Il 2014 è invece l’anno della piccola grande rivoluzione, nata dal bisogno di ampliare l’offerta e di estenderla anche al pubblico maschile. Quello spazio di 15 metri quadrati non bastava più, ne serviva uno più grande, moderno e adatto alle nuove aspirazioni commerciali. E magari con un nome diverso.

Quello sito in corso Garibaldi 26, inevitabile dirlo, «calzava a pennello» alle esigenze di Marco, e tutt’oggi costituisce la base della sua attività che da cinque anni risponde al nome de “Loscarparo” (il logo lo prevede scritto così, senza spazi), a intendere un legame unico e indissolubile tra l’imprenditore/artigiano e le sue scarpe, borse e cinture.

Ma da dove nasce questo nome? Lo stesso Marco spiega «che da noi (in Campania, ndr) lo scarparo è colui che realizza materialmente le scarpe. Chi le ripara, invece, è lo scarpariello. Ho scelto questo nome perché è particolare, ti incuriosisce, volevo dare l’idea di vendere un prodotto di elevata fattura artigianale. Mia moglie inizialmente era contraria, ne avrebbe voluto un altro, forse più d’elite».

Il proverbio dice «tra moglie e marito non mettere il dito», ma è davvero difficile non schierarsi a favore della scelta di Marco, apparsa davvero azzeccata. Come quella di trasferirsi a Vasto per proporre scarpe, borse e cinture a un rapporto qualità/prezzo davvero irrinunciabile. Una scelta che i vastesi - e non solo - stanno premiando da ben 10 anni, con la certezza di servirsi presso un imprescindibile punto di riferimento di settore in città.

Lo Scarparo

C.so Garibaldi 26, 66054 Vasto (CH)

https://www.facebook.com/loscarparovasto/

http://www.loscarparo.net/