Birreria Ichnusa, nuova apertura a Vasto Marina

Un nuovo locale al centro di Vasto Marina : con una festa di 'benvenuto' , apre in viale Dalmazia , di fianco a C Vado Pizza e Pesce di Franco Bolami , la Birreria Ichnusa .

Dalle 18 in poi di venerdì 30 agosto, oltre alla buona birra dell'azienda fondata in Sardegna più di un secolo fa, spazio alla degustazione di fritture di calamari e pizza al taglio , assieme ai ' cin cin ' e all'” in bocca al... luppolo ” di rito per l'attività che inizia.